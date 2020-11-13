Звездная итальянская актриса поделилась новым снимком со стильной фотосессии для модного журнала.

Знаменитая актриса Моника Беллуччи опубликовала в Instagram еще один снимок с нового фотосета.

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На фото Беллуччи позирует в длинном розовом платье от DdolceGabbana. Ее волосы красиво уложены в прическу. А на глазах у нее белая повязка.

Актриса стоит у бюста статуи, у которой также завязаны глаза.

Сам снимок сделан в Романелле - художественной галерее Флоренции.

Поклонники актрисы пришли в восторг от снимка.

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Автор: Ирина Погорелая