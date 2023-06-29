Актриса не скрывает, что рада знакомству с легендарным режиссером.

58-летняя актриса и модель Моника Беллуччи сделала смелое признание. На фоне слухов о романе с легендарным режиссером Тимом Бертоном она заявила, что его любит.

Так, звезда дала интервью французскому Elle и рассказала о своих планах. Уже в скором времени она приступит к съемкам нового "Битлджуса", режиссером которого является Бертон.

Говоря о работе с ним, она не стала прямо подтверждать роман. Однако Беллуччи открыто заявила, что любит Бертона.

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"Что я могу сказать… Во-первых, я очень рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Я знаю этого человека, я люблю его, и вот я иду на встречу с режиссером, начинается очередное приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона", - заявила модель.

Помимо этого, она рассказала, что ей нравятся загадочные и сказочные миры, которые в своих фильмах создает Бертон. По словам Беллуччи, режиссер показывает то, что все мы можем превратить свои светлые стороны в темные.

Личная жизнь Моники Беллуччи - что известно

Известная актриса дважды была замужем. В 1990 Беллуччи вышла за фотографа Клаудио Карлоса Бассо. С ним она прожила в браке четыре года. Вскоре Беллуччи познакомилась с легендарным актером Венсаном Касселем. Их роман начался на съемках фильма "Квартира".

В 1999 году Беллуччи и Кассель поженились. В 2004 году актриса родила дочь Деву, а в 2010 - сына Леони. В 2013 году Беллуччи и Кассель развелись. Недавно в СМИ появились слухи о том, что модель закрутила роман с Бертоном, который несколько лет назад развелся с Хеленой Бонем Картер. Журналисты "ловили" пару во время прогулок, они мило держались за руку и казались счастливыми.

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