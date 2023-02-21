Актрисе 58 лет, но она не теряет свою красоту.

Моника Беллуччи устроила горячую фотосессию в чулках и появится на обложке мартовского номера Vogue Greece. Актриса показала стройные ножки и в очередной раз сразила наповал своих фанатов.

Беллуччи выбрала для фотосессии два образа. Актриса примерила длинное пальто, высокий каблук и соблазнительные чулки. Беллуччи выглядела очень молодо, а удачный ракурс фото лишь подчеркнул все плюсы ее фигуры.

Второй образ был еще откровеннее. Беллуччи примерила платье-жакет и дополнила свой образ шляпкой с перьями. Фото в черно-белом стиле украсят обложку греческого Vogue не просто так. Беллуччи дала интервью, в котором рассказала о своей жизни и карьере.

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Помимо этого, редакция Vogue сделала обложку черно-белой в честь Карла Лагерфельда. Легендарный модельер очень любил эти цвета, а в этом году память об умершем решили почтить даже на Met Gala.

Фанаты в восторге от новых фото Беллуччи. Они пишут комплименты 58-летней актрисе и восторгается ее красотой. Многие отмечают, что роскошная модель будто бы совершенно не стареет, а с годами становится только красивее.

Напомним, летом 2022 года Беллуччи едва не попала в скандал из-за своей дочери. Наследница засветилась в компании российских моделей.

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