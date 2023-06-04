Вместе с тем певица сообщила о предстоящем концерте.

Украинская певица Злата Огневич предстала перед поклонниками в новом образе. Для очередной фотосессии она подобрала сексуальный и дерзкий "лук".

На кадрах знаменитость позировала в черном мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь. Главной "изюминкой" ее образа стали мокрые локоны и макияж, выполненный в технике смоки-айс.

Дополнила Злата "лук" золотыми серьгами от всемирно известного бренда Yves Saint Laurent.

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Что пишут поклонники в сети

"Как можно быть такой красивой, еще и талантливой и доброй к миру?"

"Моя любимая фотосессия из последних"

"Невероятно красивая"

"Нежная"

"Как всегда божественная"

"Богиня"

Злата Огневич анонсировала концерт

Вместе с новыми фотографиями певица анонсировала большой концерт, который состоится 5 декабря в Киеве.

"Давайте так: от меня все ваши любимые песни, а еще - песни из нового альбома, который готовлю на осень. Крутые гости, мурашки по коже, клевый бэнд, и… немного магии", - написала знаменитость.

Напомним, ранее Злата Огневич довела до слез песней о любви на войне, и сообщила о пополнении.

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