Певица поразила своей красотой / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич предстала перед поклонниками в новом образе. Для очередной фотосессии она подобрала сексуальный и дерзкий "лук".

На кадрах знаменитость позировала в черном мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь. Главной "изюминкой" ее образа стали мокрые локоны и макияж, выполненный в технике смоки-айс.

Дополнила Злата "лук" золотыми серьгами от всемирно известного бренда Yves Saint Laurent. 

Видео дня

Что пишут поклонники в сети

  • "Как можно быть такой красивой, еще и талантливой и доброй к миру?"
  • "Моя любимая фотосессия из последних"
  • "Невероятно красивая"
  • "Нежная"
  • "Как всегда божественная"
  • "Богиня"

Злата Огневич анонсировала концерт

Вместе с новыми фотографиями певица анонсировала большой концерт, который состоится 5 декабря в Киеве. 

"Давайте так: от меня все ваши любимые песни, а еще - песни из нового альбома, который готовлю на осень. Крутые гости, мурашки по коже, клевый бэнд, и… немного магии", - написала знаменитость.

Напомним, ранее Злата Огневич довела до слез песней о любви на войне, и сообщила о пополнении.

Вас также могут заинтересовать новости: