Украинская певица Злата Огневич предстала перед поклонниками в новом образе. Для очередной фотосессии она подобрала сексуальный и дерзкий "лук".
На кадрах знаменитость позировала в черном мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь. Главной "изюминкой" ее образа стали мокрые локоны и макияж, выполненный в технике смоки-айс.
Дополнила Злата "лук" золотыми серьгами от всемирно известного бренда Yves Saint Laurent.
Что пишут поклонники в сети
- "Как можно быть такой красивой, еще и талантливой и доброй к миру?"
- "Моя любимая фотосессия из последних"
- "Невероятно красивая"
- "Нежная"
- "Как всегда божественная"
- "Богиня"
Злата Огневич анонсировала концерт
Вместе с новыми фотографиями певица анонсировала большой концерт, который состоится 5 декабря в Киеве.
"Давайте так: от меня все ваши любимые песни, а еще - песни из нового альбома, который готовлю на осень. Крутые гости, мурашки по коже, клевый бэнд, и… немного магии", - написала знаменитость.
Напомним, ранее Злата Огневич довела до слез песней о любви на войне, и сообщила о пополнении.