Артист отметил, что уже скоро снова вернется на передовую / фото instagram Козловского

Певец Виталий Козловский, который после принесения присяги отправился на фронт, внезапно вернулся в Киев. Несколько дней назад он показывал фото из окопов, а сейчас он получил возможность поехать в столицу.

Так, сначала Козловский побывал в Краматорске. Он побывал на вокзале, где в прошлом году оккупанты устроили кровавую трагедию. Россияне ударили ракетами по месту эвакуации украинцев. Певец отметил, что ему было очень грустно видеть место вражеского удара.

Козловский побывал в Краматорске / скриншот

После этого Козловский рассказал, что он приехал в Киев. Певец отметил, что он увидел, насколько там отличается жизнь.

"Подъезжаю к Киеву. Смотрю на город и только сейчас окончательно осознаю, что происходит там... И насколько это другая жизнь", - написал Козловский.

Также певец объяснил, зачем он вернулся с позиций. Как оказалось, Козловский пробудет там несколько дней, затем отправится в еще один город, а после этого вернется на передовую.

"Я приехал на несколько дней с очень важной целью! Что именно? Поделюсь с вами в ближайшее время. Еще на день отправлюсь в Ривне, там будет выступление, с которого смогу приобрести необходимое для передовой. И потом - опять к своим. Боремся", - рассказал артист.

Напомним, недавно Козловский показал реалии фронта. Он снял на видео "маленького соседа", которого заметил в блиндаже.

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