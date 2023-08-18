Певец рассказал, что в столице он пробудет недолго.

Певец Виталий Козловский, который после принесения присяги отправился на фронт, внезапно вернулся в Киев. Несколько дней назад он показывал фото из окопов, а сейчас он получил возможность поехать в столицу.

Так, сначала Козловский побывал в Краматорске. Он побывал на вокзале, где в прошлом году оккупанты устроили кровавую трагедию. Россияне ударили ракетами по месту эвакуации украинцев. Певец отметил, что ему было очень грустно видеть место вражеского удара.

После этого Козловский рассказал, что он приехал в Киев. Певец отметил, что он увидел, насколько там отличается жизнь.

"Подъезжаю к Киеву. Смотрю на город и только сейчас окончательно осознаю, что происходит там... И насколько это другая жизнь", - написал Козловский.

Также певец объяснил, зачем он вернулся с позиций. Как оказалось, Козловский пробудет там несколько дней, затем отправится в еще один город, а после этого вернется на передовую.

"Я приехал на несколько дней с очень важной целью! Что именно? Поделюсь с вами в ближайшее время. Еще на день отправлюсь в Ривне, там будет выступление, с которого смогу приобрести необходимое для передовой. И потом - опять к своим. Боремся", - рассказал артист.

Напомним, недавно Козловский показал реалии фронта. Он снял на видео "маленького соседа", которого заметил в блиндаже.

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