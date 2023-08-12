Рядом с Козловским находились и другие военные.

Известный певец Виталий Козловский, который принес присягу и пошел защищать Украину, поделился с фанами реалиями жизни на фронте. Артист сейчас находится на позициях, а в блиндаже рядом с ним и другими военными появились "маленькие соседи".

Так, Козловский снял на видео "знакомство" с землеройками. Прямо возле блиндажа он нашел маленькое животное. Пушистик даже не боялся людей. Крохотная землеройка спокойно сидела на земле, пока артист ее снимал.

Рядом с Козловским находились и другие военные. Они тоже удивлялись "маленькому соседу" и говорили, что недалеко от них что-то "гремело". Певец не стал показывать местность вокруг себя и не поднимал камеру над блиндажом. В целях безопасности он не рассказывает, где именно сейчас находится.

Также Козловский показал, как выглядит его обувь. Артист не стал жаловаться на реалии фронта, впрочем сфотографировал мокрые и грязные ботинки.

Козловский встретил на фронте "маленьких соседей" - видео

Напомним, недавно артист честно рассказал о своих эмоциях от пребывания на фронте. Козловский не скрывает, что он мечтал вовсе не о такой жизни. Артист признает, что скучает по сцене, однако сейчас он должен делать другое дело.

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