Также Козловский показал, как выглядит его обувь / фото instagram артиста

Известный певец Виталий Козловский, который принес присягу и пошел защищать Украину, поделился с фанами реалиями жизни на фронте. Артист сейчас находится на позициях, а в блиндаже рядом с ним и другими военными появились "маленькие соседи".

Так, Козловский снял на видео "знакомство" с землеройками. Прямо возле блиндажа он нашел маленькое животное. Пушистик даже не боялся людей. Крохотная землеройка спокойно сидела на земле, пока артист ее снимал.

Рядом с Козловским находились и другие военные. Они тоже удивлялись "маленькому соседу" и говорили, что недалеко от них что-то "гремело". Певец не стал показывать местность вокруг себя и не поднимал камеру над блиндажом. В целях безопасности он не рассказывает, где именно сейчас находится.

Виталий Козловский показал реалии фронта

Также Козловский показал, как выглядит его обувь. Артист не стал жаловаться на реалии фронта, впрочем сфотографировал мокрые и грязные ботинки.

Козловский встретил на фронте "маленьких соседей" - видео

Напомним, недавно артист честно рассказал о своих эмоциях от пребывания на фронте. Козловский не скрывает, что он мечтал вовсе не о такой жизни. Артист признает, что скучает по сцене, однако сейчас он должен делать другое дело.

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