Звезда уверена, что предрассудки никак не влияют на любовь.

Украинская певица и актриса, прославившаяся благодаря сериалу "Школа", собирается идти под венец. Предложение руки и сердца ей сделал блогер Александр Волошин. Пара уже назначила дату свадьбы - 22 сентября. Поэтому Тринчер активно готовится к одному из важнейших дней своей жизни.

Недавно звезда похвасталась тем, что уже выбрала платье. В своем блоге она показала его фото, но не полностью, а только фрагмент.

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Комментаторы просто "взорвались" на этот счет и начали писать Ане, что цвет платья - к разводу. Звезда убеждает - выбрала именно желтый наряд, потому что он ей понравился. Во всевозможные суеверия она не верит.

"Наверное, если бы я верила в предрассудки, я не показывала даже свою жизнь с любимым, потому что счастье любит тишину. Но мне абсолютно наплевать на это все, потому что главное - это любовь. Она либо есть, либо его нет", - сказала Аня в обращении к подписчикам.

Также она добавила, что ее будущему мужу свадебное платье также не нравится, однако Трінчер приобрела его для того, чтобы чувствовать себя уверенно и роскошно. Поскольку именно Ане наряд нравится, то никаких проблем в этом она не видит.

Напомним, Анне Тринчер предрекли развод из-за цвета свадебного платья.

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