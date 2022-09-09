Украинская певица похвасталась подписчикам, что нашла наряд на самое главное событие в своей жизни.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер выходит замуж. В своем блоге она сообщила, что уже нашла наряд на торжество. Правда, под венец пойдет не в классическом белом платье. Для церемонии Тринчер выбрала желтое платье и даже показала его фотографию. Правда, не целиком, а частично.

Надеясь на положительные комментарии со стороны публики, она получила информацию о плохой примете: якобы, если выходить замуж в желтом платье, то это говорит о быстром разводе. Скриншоты сообщений подписчиков Аня выложила в Instagram-stories.

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Также Анна пожаловалась, что тот наряд, который она для себя выбрала, не понравился ее жениху Александру. Он также против такого цвета платья.

"Для чего жена надевает платье на свадьбу, роспись, что угодно? Чтобы чувствовать себя самой красивой во всем мире именно в этот день! Так вот я его нашла", - прокомментировала знаменитость недовольства со стороны.

Напомним, Тринчер чувственно перепела песню "Рідна мати моя" и показала в клипе маму с бабушкой.

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