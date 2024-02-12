Певец говорит, что его удивляют некоторые вещи.

Украинский певец Макс Барских рассказал, что стал более сознательным в вопросах политики после 24 февраля. Однако его удивляет коррупция в Украине во время войны. О некоторых случаях из жизни он вспомнил в интервью проекту "Говорит Суханов".

"С начала войны было много моментов, которые должны были повлиять на власть, на людей, на тех, кто ответственный за определенные политические или военные процессы. Мне было больно иногда видеть коррупцию или что происходит в некоторых батальонах, когда перепродают оружие и происходит отмывание денег. Меня это искренне удивляло", - возмутился Макс.

Он также добавил, что эмоционально сложно переживал такие ситуации и даже плакал от несправедливости.

"Я помню даже несколько дней просто плакал сидел, ведь ты ставишь на кон все и веришь, что мы другие, что мы не такие, как россияни. Мы верим в идею, обычные люди объединяются между собой, чтобы создать сопротивление. А потом ты понимаешь, что те, кто должен как-то помогать армии - они просто уехали, награбили денег или забрали гуманитарную помощь. Это такие мерзкие поступки. Я думаю, что такие люди потом получат в двукратном размере эффект бумеранга", - сказал Барских.

Певец не скрывает своего разочарования, однако не знает, как помочь это все изменить.

"Я не знаю, что с этим делать. Мне бы хотелось верить в тех людей, у которых есть стратегия, которые понимают, как это бороться. Я бы всегда поддержал таких людей", - добавил Макс.

Напомним, недавно известный украинский актер назвал условие для окончания войны.

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