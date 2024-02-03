Он сказал, что в детстве его били.

Украинский певец Макс Барских шокировал подробностями своего детства. В интервью Алексею Суханову он рассказал, что родители поднимали на него руку, но он понимает, почему так происходило.

"У меня была достаточно сложная ситуация в семье, было насилие, еще много чего, но я понимаю и свою маму, и своего папу, почему все происходило именно так. Прежде всего, это передаваемые из поколения в поколение навыки, и они сами не знали, что с этим делать, как быть. К сожалению, не было интернета, мало книг о том, как воспитывать детей, поэтому, конечно, все это было не без рукоприкладства", - сказал певец.

Он добавил, что не обвиняет своих родителей из-за таких методов воспитания и давно уже отпустил все обиды.

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"Понимаю, почему это происходило – моим родителям самим было сложно", - уточнил Барских.

Также Макс считает, что все эти ситуации сделали его таким, какой он есть сейчас. В настоящее время он благодарен всем событиям и опыту, который получил за свою жизнь.

Стоит отметить, что отец Барских ушел из семьи. Они не общались 11 лет, а потом встретились во время съемок клипа на песню "Февраль", в которой поется о сложных отношениях отца и сына.

Напомним, ранее Макс Барских признался, общается ли на украинском в быту.

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