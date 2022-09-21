Анна Борисюк всегда очень тепло общалась с Антониной Паперной, но теперь они в разных странах, а Паперная до сих пор не высказалась о войне в Украине.

В школе дочь актрисы Ольги Сумской и актера Виталия Борисюка Анна Борисюк не очень хорошо общалась с одноклассниками из-за того, что они ее травили. А вот единственным настоящим другом была старшая сестра Тоня Паперная.

Сейчас Антонина живет в России, вышла там замуж, воспитывает двоих детей. О войне в Украине не высказывалась. Ее звездная мама Ольга Сумская оправдывает дочь тем, что в России за такие высказывания могут начать преследование.

А вот младшая сестра Анна Борисюк чувствует, как отдалилась от сестры. Переживаниями она поделилась в интервью "ЖВЛ".

"Когда она уезжала, было очень больно прощаться с ней, понимая что все, дальше ты как-то сама. Я помню как она улетала утром в Москву, а я выбежала на улицу в пижаме и говорила: "Тоня, оставайся, я не хочу (чтобы ты уезжала, - ред). Сейчас, конечно, ее внимания не хватает, не хватает теплого слова, хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить", - сказала девушка.

Напомоним, младшая дочь Ольги Сумской рассказала о травле одноклассников из-за известности родителей.

Вас также могут заинтересовать новости: