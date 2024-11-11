Модель встретили с плакатами и цветами.

20-летняя украинская модель Алина Пономаренко, которая представляет нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", получила неожиданную и трогательную поддержку от соотечественников. Украинцы, которые живут в Мексике, где проходит конкурс, устроили для девушки настоящий сюрприз. Об этом модель сообщила в своем Instagram.

Они пришли поддержать Алину с национальными флагами и цветами, а также передали ей трогательное письмо со словами поддержки.

"Украинцы, которые живут в Мексике, пришли поддержать меня на конкурсе "Мисс Вселенная". О Боже, я не могу описать свои эмоции, когда увидела этих невероятных людей с украинскими флагами, спасибо вам", - поделилась впечатлениями модель.

Украинская диаспора в Мексике тепло встретила Алину Пономаренко, подарив ей букет цветов и искренние пожелания победы на конкурсе "Мисс Вселенная". Особенно трогательным стало письмо от соотечественников, в котором они заверили Алину в своей поддержке.

"Помни: ты не одна, украинцы с тобой. Ты Королева!", - говорится в записке.

Этот жест солидарности и поддержки очень тронул Алину Пономаренко и добавил ей уверенности в собственных силах на конкурсе "Мисс Вселенная".

Кто такая Алина Пономаренко

Алина Пономаренко - это 20-летняя украинская модель, которая покорила мир своей красотой и интеллектом. Она является победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная 2024" и сейчас представляет нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная". Алина - не только успешная модель, но и социально активная личность. Она является основательницей благотворительной инициативы в Одессе, которая помогает пожилым людям. Алина - это настоящий пример для подражания для молодежи: она доказывает, что можно быть успешной, красивой и одновременно творить добро в мире. Ее принципиальность и патриотизм поражают, а желание сделать мир лучше вдохновляет.

Напомним, представительница Украины на "Мисс Вселенная-2024" показалась в символическом образе.

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