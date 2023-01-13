Виктория Апанасенко отреагировала на то, что россиянка Анна Линникова во время фотосессии стала рядом с ней.

В сети показали видео, сделанное накануне полуфинала самого престижного в мире конкурса красоты "Мисс Вселенная". Ролик был записан во время подготовки девушек к общему фото. Участницы выстроились в несколько рядов.

На видео видно, как россиянка Анна Линникова стала рядом с украинкой Викторией Апанасенко, но та дипломатично дистанцировалась - попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами.

"Мисс Вселенная": подробности конкурса

Финал конкурса красоты состоится в субботу, 14 января. За победу соревнуются 85 конкурсанток.

Видео дня

Западные СМИ критикуют участие Линниковой в конкурсе красоты. К слову, кровожадную войну в Украине она никак не комментировала.

Например, The Mirror пишет: "Заявление "Мисс России", сделанное в прошлом году, в котором она сказала, что ценит возможность "публично говорить о неотложных проблемах и привлекать внимание общественности к значимым вещам", не включает резню украинцев российскими войсками".

Отметим, 11 января участницы представили национальные наряды. Украинка Виктория Апанасенко появилась в костюме "Воина света" с крыльями и оружием. Автором наряда выступила художник по костюмам Леся Патока.

Напомним, в сети показали национальный костюм Виктории Апанасенко для конкурса Мисс Вселенная.

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