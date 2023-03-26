В своем блоге она поделилась снимком роскошного букета невесты.

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представила нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в январе этого года, сообщила о переменах в личной жизни. Только недавно она рассказала, что ее бойфренд сделал ей предложение руки и сердца, как уже сообщила о том, что теперь она жена.

Как оказалось, для бракосочетания Виктория со своим возлюбленным выбрала "красивую" дату - 23.03.2023.

На снимке, опубликованном в Instagram, видна рука Апанасенко с букетом, а также рука ее мужа с кольцом на безымянном пальце.

Видео дня

Модель пока не показала, в каком платье шла под венец, но накануне уже успела похвастаться своей прической - для такого важного дня она выбрала собранные волосы и слегка подкрученную челку.

Реакция соцсетей

"Поздравляю, Виктория! Будьте счастливы!"

"Безграничной любви вам, молодые!"

"Вика, я очень счастлива за тебя! Люби и будь любима!"

"Шикарный букет! Виктория, желаю вам счастливой семейной жизни!"

Отметим, кто именно стал мужем Виктории Апанасенко - неизвестно. В недавнем интервью модель рассказала, что тщательно скрывает своего избранника. Девушка уверяет, что возлюбленный - человек непубличный, и никак не связан с ее деятельностью.

Кто такая Виктория Апанасенко

Апанасенко - 28-летняя модель родом из Чернигова. В 2022 году она представила нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", где получила особую награду - "Дух карнавала".

По образованию Виктория - социальный работник, окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Следует отметить, что опыт участия в конкурах красоты у нее очень большой. В 2014 году она стала "Мисс Чернигов", а в 2016 году одержала победу в конкурсе "Принцесса Украины". В 2021 году Апанасенко стала первой вице-мисс на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Помимо модельной деятельности девушка еще проявляла себя как актриса. Например, в 2016 году она снялась в документальном фильме "Закон Магнитского - За кулисами" о смерти бухгалтера Сергея Магнитского. В 2019 году Апанасенко снялась в комедийном сериале "Короли палат".

Напомним, модель Апанасенко ответила, почему Россию пустили на "Мисс Вселенная".

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