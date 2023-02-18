Радостной новостью модель поделилась у себя в Instagram-блоге.

28-летняя уроженка Чернигова Виктория Апанасенко, которая в январе этого года представила Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", выходит замуж. Радостной новостью она поделилась у себя в Instagram-блоге, опубликовав фото кольца на безымянном пальце.

На снимке видно только руку мужчины. Фотография была сделана на фоне роскошного букета желтых тюльпанов.

"Я сказала да. Люблю тебя, моя Вселенная. Любовь победит тьму", - написала Виктория Апанасенко.

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В комментариях ее принялись поздравлять с таким радостным и важным событием.

Реакция соцсетей

"Викуля, девочка наша, поздравляю вас! Бесконечной вам любви и счастливой семейной жизни!"

"Поздравляю, дорогая! Мои наилучшие пожелания вам двоим!"

"Пусть любовь цветет, любите и рожайте деток-украинцев. Поздравляю вас, молодожены"

"Поздравляю! Будьте счастливы и продуктивны для друг друга"

Кто именно стал избранником Виктории Апанасенко - неизвестно. В недавнем интервью она оговорилась о том, что ее сердце занято, однако сказала, что ее бойфренд - непубличный человек. Также она не захотела отвечать на вопрос о том, живет ли она с ним сейчас.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" раскрыла подробности конфликта с россиянкой.

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