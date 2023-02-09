"Мисс Украина Вселенная" рассказала, что россиянка Анна Линникова не говорила о жестокой войне, развязанной на территории нашей страны.

Украинская модель из Черновцов Виктория Апанасенко, которая приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в январе 2023 года, объяснила, почему россиянку допустили к участию.

В интервью Олицкой Апанасенко сказала, что конкурс красоты позиционирует себя как "платформа для женщин вне политики":

"Главный тезис конкурса - это то, что конкурс вне политики. То есть они дают возможность всем женщинам быть "громче", за что я их очень уважаю, люблю, и благодарна им. Благодаря этому конкурсу зазвучал и мой голос. Многие страны и многие фаны узнали о реальности в Украины (ежегодно "Мисс Вселенная собирает 600 миллионов зрителей в странах, где есть культура этого конкурса)".

Апанасенко добавила, что Анна Линникова имела возможность заговорить о войне, но специально решила этого не делать. Это говорит о том, что она может быть сторонницей кровожадного кремлевского режима.

"Для меня главное, чтобы в человеке оставалась человечность. Если она боится говорить о войне, никак не борется с системой, она могла просто подойти ко мне и сказать: "Прости. Мне больно на это смотреть". Она хотела просто сфотографироваться, потому что так ей сказал оргкомитет", - резюмировала Апанасенко.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" раскрыла подробности конфликта с россиянкой.

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