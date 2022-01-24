Актриса показалась в новом образе и с новой укладкой.

Украинская актриса Ксения Мишина восхитила поклонников новым образом и немного поразмышляла о том, что такое здоровая любовь к себе.

Фото с новой укладкой и соответствующий пост Мишина опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, "Холостячке" сделали укладку с эффектом "мокрых волос", сделали акцентный макияж глаз в стиле "смоки айс" и под него выбрали нюдовую помаду. Позировала актриса в ярко-розовом платье с цветочным принтом от бренда 13 Mission. Стоимость этого наряда составляет 275 долларов (примерно 7815 грн).

Читайте такжеКсения Мишина призналась, за что получила самый большой гонорар (видео)"Чем больше и бережнее человек любит себя, чем больше становится любви в его сердце, тем меньше у него шансов на эгоизм. Согласны?", - написала Мишина.

В комментариях подписчики согласились с актрисой и написали ей множество комплиментов. "Вам безумно идёт этот образ. И стиль, и макияж! И мудрость невероятная, солидарна с вами на все 100", "Невероятно красивая, сразу видно, что любите себя", "Спасибо большое за полезный пост. Фото невероятно шикарные", - пишут подписчики "Холостячки".

Напомним, это не первый раз, когда актриса пишет подобные посты. Ранее Мишина поделилась с поклонниками мыслями о внешности и красоте.

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