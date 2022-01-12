Их любовная история не завершилась хэппи-эндом.

Украинская актриса Ксения Мишина в интервью DOROTHY рассказала, отношения с комиком Александром Эллертом, которого она выбрала в финале "Холостячки", доводили ее до сумасшествия.

По ее словам, в их отношения присутствовала ревность. Но ушла она не потому, что разлюбила, а потому, что осознала свое бессилие что-то изменить.

"Я не позволю вешать на себя ярлыки. Я - женщина, которая верная себе, верная своему мужчине. Я - женщина, которая взялась за свою жизнь, за себя. Я - женщина, которая занимается духовностью, развитием. Я ответственный и хороший человек, который мечтает построить классную семью. Все ярлыки, все страхи, все проблемы на меня вешать не нужно. Я не хочу никого спасать", - сказала Мишина.

Читайте также"В глазах потемнело": Аня Тринчер не устояла на каблуках и насмешила сеть (видео)По словам Ксении, ее сын Платон однажды стал свидетелем ссоры между актрисой и Эллертом, тогда мужчина собрал свои вещи и ушел.

Также она рассказала, что никто не знает, какие отношения у них были на самом деле. Как говорит Мишина, строить отношения на глазах миллионов людей - это сложно, и больше она так не хочет. При этом звезда чувствует какую-то ответственность перед своей аудиторией.

Напомним, ранее Ксения Мишина впервые рассказала, что экс-возлюбленный хотел забрать у нее сына.

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