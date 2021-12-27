Мишель Андраде не растерялась и решила эту проблему.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде выступила на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей". Перед концертом девушка решила еще раз отрепетировать свой номер, но попала в конфуз.

На репетиции с нее сполз соблазнительный топ, которые обнажил ее грудь. При этом Мишель не растерялась и нашла выход из ситуации.

Читайте также74-летняя София Ротару кардинально изменилась ради выступления в РФ"Были нюансы с топиком, да, это правда. Но мы очень легко все решили, мы творческие люди, все талантливые", - сказала Андраде в программе "Светская жизнь".

По словам певицы, костюмеры подвязали топ, чтобы он не сполз с нее уже на самом "Вечере премьер".

Напомним, ранее Вика Смеюха оконфузилась в шоу "Хто зверху". С нее сползло платье, а под ним - ничего.

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