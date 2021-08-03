Сегодня Миша Романова отмечает свой день рождения.

Сегодня, 3 августа, популярная певица Миша Романова отмечает свое 31-летие. Впервые ее имя зазвучало в 2012 году, когда девушка выступила на концерте в Горловке и исполнила вместе с Максом Барских песню "Не верь мне". Кстати, они с детства дружат.

К слову, этот год и стал стартом ее карьеры. Продюсер Алан Бадоев приложил свою руку к тому, чтобы девушка стала популярной.

В 2013 году певица приняла участие в шоу "Хочу V ВИА Гру". На этом шоу Миша Романова, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова составили коллектив под руководством наставницы Надежды Мейхер. В финале шоу они заняли первое место и стали новым составом группы "ВИА Гра".

В марте 2018 года девушка покинула легендарную женскую группу. Как пояснили в продюсерском центре Meladze Music, она ушла в декретный отпуск. Так, Миша родила сына Мартина, но имя отца неизвестно.

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19 апреля 2019 года Миша Романова выпустила сольный сингл "MAKEUP", а также видеоклип на эту композицию. Автором музыки к песне и режиссёром клипа выступил Макс Барских.

Интересно, что настоящее имя девушки - Наталия Могиленец, а Миша Романова - псевдоним. Сама звезда неоднократно рассказывала о том, что Миша - это имя одного ее бывшего молодого человека, а Романов - фамилия другой ее несостоявшейся любви.

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Автор: Диана Могилевич