Карина Жосан показала, как развлекалась под песни путинистов, поддерживающих геноцид украинского народа.

Украинская модель, победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан попала в скандал. Украинка встретила Новый год за границей в компании россиян, поддерживающих войну.

В своем Instagram блогерша не стесняясь демонстрировала свои развлечения в новогоднюю ночь, когда украинцев в очередной раз обстреливали оккупанты. Праздник девушка отметила в элитном отеле в Дубай, ОАЭ. На празднике были приглашены немало российских звезд, которые развлекали гостей, вероятно, также россиян, среди которых была и Жосан.

Ведущей вечера стала российская актриса Марина Кравец, а свои треки исполнили певицы Севиль и Нюша, Slava Marlow. А вот хейдлайнерами стали Егор Крид и Тимати, известный своим фанатизмом от Путина и желаниями захватить Украину. Все эти артисты поддерживают геноцид украинского народа, а своими заработанными рублями на подобных выступлениях спонсируют войну.

Видео дня

Правда, Жосан это не сильно беспокоит. Модель охотно зажигала под Тимати и подпевала российские песни. Ее не смущало, что она почти на двухмиллионную аудиторию в сети показывает, как развлекается с россиянами. В подписи к одному из видео она даже назвала путинистов и их песни "любимыми".

В соцсетях Карина общается преимущественно на русском, кстати, и иногда на английском. О том, что она из Украины, указывает лишь ее указание в описании профиля, что она Мисс Украина Вселенная.

Отметим, что уже несколько лет Жосан живет за границей. В начале полномасштабного вторжения она выступила против войны и осудила Путина. Однако ее патриотизма хватило ненадолго. Сейчас она не вспоминает о терроре оккупантов и наслаждается зарубежной жизнью.

Напомним, ранее Карина Жосан уже была "звездой" другого скандала. В прошлом году она устроила громкую вечеринку в Куршавеле, на которой заказали элитного шампанского на 20 тысяч евро и размахивали флагом Украины под песню "Вова, еб*ш их, бл*ть".

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