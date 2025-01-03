Он также объяснил причину своих резких высказываний.

Украинский музыкант и экс-участник группы Burned Time Machine Мирослав Щербак, который недавно призвал убивать представителя ТЦК, опубликовал новое видео. В частности, мужчина решил извиниться за свои резкие высказывания и объяснить причину таких действий.

По словам Мирослава, он понимает свою ошибку. Поэтому сейчас жалеет о том, что написал о ТЦК и работниках полиции.

"Я лично хочу извиниться перед теми работниками ТЦК и теми работниками полиции, которые достойно выполняют свою работу. Сказать, что я сказал х**ню - это не сказать ничего. Не существует такого слова, которое может описать эту ситуацию, в которую я сам себя поставил и в которую поставил наш народ", - заявил Щербак.

Он также добавил, что причиной его необдуманного шага стал страх и последние новости.

"Мне страшно... Под давлением последних новостей, под давлением моего социального пузыря, который я сам себе создал. У меня было ощущение, что лучше уже не будет. Это был большой крик о том, что я зас*ал. Думаю ли я так на самом деле? Абсолютно нет! Я совершил ошибку, я начал раскол общества. Такого быть не должно".

Щербак подчеркнул, что понимает хейт, который он получил после высказываний о ТЦК и считает его оправданным. Поэтому призвал не повторять его ошибок и объединяться против общего врага.

"Пусть этот случай будет показательным для тех людей, которые хотели опубликовать нечто подобное", - сказал он.

Напомним, ранее известная украинская певица устроила рейд ТЦК в центре Львова ради хайпа.

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