Звездные супруги Инна и Тимур Мирошниченко показали отдых сразу с четырьмя детьми.
Всей большой семьей они отправились в загородный комплекс, ведь сейчас у старших дочерей Ангелины и Мии каникулы в школе.
Сначала Инна отметила, что собрать вещи и четырех детей достаточно непросто. Однако семья смогла все загрузить в машину и отправиться в пункт назначения.
Позже адвокат показала, что они арендовали отдельный домик, где будут все вместе отдыхать. Дети разложили свои вещи и ознакомились с территорией.
Но на утро возникли первые трудности о которых Инна написала так:
"Вы взяли с собой полквартиры, но все равно не учли всего. Оказывается, Ангелина больше любит другую пасту (я итак взяла 2 на выбор), поэтому не дружит теперь со мной. Я промолчу, что каждый должен был брать свои вещи".
Она также добавила, что потом был конфликт между Марко и Ангелиной.
"Марко вымазал Ангелине волосы зубной пастой. Сознательно. До конца еще не вымыли. Ангелина требует извинений. Марко не извиняется. Тимур ведет разъяснительную беседу, что мы устали от этих криков. Отдых с детьми", - написала Мирошниченко.
Но позже вероятно дети помирились, ведь вместе пошли на завтрак и продолжили активно проводить время.
К слову, Тимур и Инна воспитывают четверых детей - родных 6-летнюю Мию и 4-летнего Марко. А также двух приемных - 3-летнего Марселя и 9-летнюю Ангелину.
Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал, как его родные дети относятся к приемным.