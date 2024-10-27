Они также рассказала о трудностях, которые возникли между братом и сестрой.

Звездные супруги Инна и Тимур Мирошниченко показали отдых сразу с четырьмя детьми.

Всей большой семьей они отправились в загородный комплекс, ведь сейчас у старших дочерей Ангелины и Мии каникулы в школе.

Сначала Инна отметила, что собрать вещи и четырех детей достаточно непросто. Однако семья смогла все загрузить в машину и отправиться в пункт назначения.

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Позже адвокат показала, что они арендовали отдельный домик, где будут все вместе отдыхать. Дети разложили свои вещи и ознакомились с территорией.

Но на утро возникли первые трудности о которых Инна написала так:

"Вы взяли с собой полквартиры, но все равно не учли всего. Оказывается, Ангелина больше любит другую пасту (я итак взяла 2 на выбор), поэтому не дружит теперь со мной. Я промолчу, что каждый должен был брать свои вещи".

Она также добавила, что потом был конфликт между Марко и Ангелиной.

"Марко вымазал Ангелине волосы зубной пастой. Сознательно. До конца еще не вымыли. Ангелина требует извинений. Марко не извиняется. Тимур ведет разъяснительную беседу, что мы устали от этих криков. Отдых с детьми", - написала Мирошниченко.

Но позже вероятно дети помирились, ведь вместе пошли на завтрак и продолжили активно проводить время.

К слову, Тимур и Инна воспитывают четверых детей - родных 6-летнюю Мию и 4-летнего Марко. А также двух приемных - 3-летнего Марселя и 9-летнюю Ангелину.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал, как его родные дети относятся к приемным.

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