Шоумен поделился, как проходит адаптация дочери Ангелины в их семье.

Известный украинский шоумен и ведущий Тимур Мирошниченко откровенно рассказал, какие отношения между его родными и усыновленными детьми. Знаменитость ответил, привыкла ли уже приемная дочь Ангелина, которую удочерили в июне этого года, к их семье.

Как известно, Тимур и его жена Инна воспитывают четырех детей - родных сына 4-летнего Марка и дочь 6-летнюю Мию. А также двух приемных - 3-летнего мальчика Марселя и 9-летнюю девочку Ангелину. Тимур говорит, что у детей не возникает вопросов, кто родной, а кто усыновленный. У них не было фраз, типа, "ты не родная сестра или брат" или "это не ваши дети".

"Такого нет. Иногда Мия ранжирует жизнь, когда она была одна, когда у нас было два брата и сестры, когда нас было трое и когда нас было четверо. То есть у нее есть воспоминания из периода, когда она была одна, когда появился Марсель, Марко и сейчас. Но такого, что родная или не родная, такого нет", - сказал шоумен.

Мирошниченко рассказал, что Ангелина пока не до конца адаптировалась в новой семье. Она до сих пор переспрашивает у родителей, действительно ли она их дочь, и, любят ли они ее. Однако, признается ведущий, такие вопросы звучат все реже. Более того, девочка привыкла к Тимуру и Инне и теперь называет их своими папой и мамой.

"Первое время день начинался с того, что она спрашивала: "Вы меня любите?". То есть, проверить, ничего ли не изменилось. Сейчас реже. Это лишь показатель того, что адаптация еще не завершена, привязанности еще нет на 100%. Но сейчас я понял, что последние несколько дней она не спрашивала. Был период, когда я был папой, а Инна - Инна. А был период, когда она была мама, а я был Тимур. Сейчас все папа и мама", – отметил Тимур.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко ответил, сколько зарабатывает и тратит в месяц. Он также признался, зарабатывает ли он больше, чем его жена.

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