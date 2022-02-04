Дочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона исполнилось два года.

Голливудская актриса Милла Йовович опубликовала в Instagram свежие снимки со своей самой младшей дочерью Ошин Ларк Эллиот.

Дочери актрисы и ее мужа, продюсера Пола Андресона исполнилось два года. По этому поводу звездная мама выложила в Инстаграм несколько снимков с празднования.

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"Поздравляем нашу милую малышку Ошин с 2-летием! Нереально, как быстро летит время и как мы не мыслим свою жизнь без нее. Она и вправду маленький "жаворонок", целыми днями поет и визжит самыми удивительными звуками радости, когда видит нас! Я просто в восторге от того, как старшие девочки подошли к своим ролям старших сестер. Они такие заботливые и любящие, я так горжусь, когда вижу их вместе. Мы тебя очень любим Оши!", - подписала снимки звездная мама.

Подписчики Йвович засыпали ее поздравлениями и отметили невероятное сходство всех дочерей актрисы.

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