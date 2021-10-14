Залог успеха американского кинематографа в талантливых людях.

Некоторые из тех, кого мы сейчас видим в главных ролях легендарных фильмов, родились в Украине. В крови многих из "недосягаемых" звезд течет славянская кровь, а это - гарантия качества в любой сфере деятельности.

Ранее мы рассказывали, какой образ на Хэллоуин можно подсмотреть у звезд.

Мила Йовович

Исполнительница главной роли в фильме Люка Бессона "Пятый элемент" свободно говорит на русском и украинском языках.

Её мать - советская актриса Галина Логинова, а отец - Богдич Йовович - врач из Черногории. Родители познакомились в Киеве, позже переехали в Москву, оттуда - в Лондон, потом в Сакраменто. Конечной точкой передвижений стал Лос-Анджелес, где Мила начала ходить в школу, а уж затем покорять шоу-бизнес. Через несколько месяцев после переезда в США родители Милы развелись, так что, ее воспитанием занималась только мама.

Дэвид Духовны

Обворожительный писатель Хэнк Муди не был бы таким харизматичным, если бы его роль сыграл кто-то другой.

Мать Дэвида - Маргарет - была аргентинкой, отец - Амрам Духовны - уроженец Бруклина. Украинцами их назвать было бы сложно, если бы не дед Дэвида. Мойше Духовный эмигрировал в США из Бердичева в 1918 году, а бабушка - из Польши. Так получается, что у Дэвида Духовны не только украинские, но и еврейские корни.

Мила Кунис

Супруга Эштона Катчера каждый раз удивляет фанатов знанием нескольких языков.

Мила неоднократно рассказывала, что до 7 лет жила в Украине, в городе Черновцы. Затем ее родители выиграли грин-карту и в 1991 году переехали в США. Именно поэтому Мила свободно говорит на русском языке, но плохо читает и совсем не умеет писать.

Сильвестр Сталлоне

Американский режиссер, актер, сценарист и продюсер за свою жизнь снялся в более, чем 50 фильмах.

Его родители родились и жили в США, а вот прабабушка - Роза Лейбофиш (Ламлец) родилась в Одессе. Биографы Сталлоне утверждают, что его мама - дочь известного американского адвоката - Жаклин Лейбофиш в середине 80-х посещала СССР и виделась с Михаилом Горбачевым.

Леонардо Ди Каприо

Знаменитый актер не раз говорил, что у него есть украинские корни.

Правда, долгое время он, не вдаваясь в тонкости географии, думал, что Одесса - это Россия, но в какой-то момент разобрался. Его бабушка - урожденная Елена Смирнова - после Октябрьской революции вместе с родителями уехала в Германию, где впоследствии вышла замуж и родила дочь - маму будущего оскароносца.

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Автор: Кристина Кащавцева