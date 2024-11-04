Ее возлюбленный младше на шесть лет.

Украинская певица Мила Нитич поделилась радостной новостью - она выходит замуж за своего возлюбленного, который младше ее на шесть лет.

34-летняя знаменитость приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда. По словам артистки, ее молодой человек не связан с творчеством и музыкой. Он открывает бизнес в пищевой промышленности.

Также Нитич рассказала, что они вместе всего несколько месяцев, однако уже успели съехаться. Она верит, что эти отношения будут надолго.

При этом Мила отметила, что не торопиться официально оформлять отношения. Она хочет сыграть свадьбу, но после окончания войны.

"Он сделал мне предложение. Я сказала да, конечно. Я сейчас обручена и дальше будет. О свадьбе я еще не думала. Пока что я не хочу торопиться. Я обязательно продумаю это до мельчайших деталей. Я, конечно, хотела бы быть в роскошном платье. Я хотела бы, чтобы это было весело, в кругу ближайших друзей. Но я понимаю, что сейчас нет этого настроения. Хочется отпраздновать после победы", – добавила артистка в интервью "Люкс ФМ".

Напомним, известная украинская актриса Анна Сагайдачная беременна во второй раз.

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