Пара была вместе два года.

Известный украинский блогер Миша Лебига, который спел песню "А я все плакала" с певицей Надей Дорофеевой, рассказал о завершении отношений с девушкой.

Об этом мужчина решил написать в своем Instagram. Известно, что пара встречалась два года. Что именно стало причиной расставания - Миша не отметил.

"Я не очень с вами делюсь личным, но, кажется, это надо рассказать. Я разошелся со своей девушкой. Два года это все продолжалось. Девять месяцев серьезных отношений и девять месяцев жили вместе. Но, к сожалению, такое случается, что люди расходятся. Сели впервые по-взрослому проговорили и решили, что так будет лучше", - сказал Лебига и показал совместное фото с экс-возлюбленной.

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Он также добавил, что девушка была очень красивой и кому-то в будущем очень повезет с ней.

"Это 100% одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни и с которой был в отношениях. Это очень замечательный человек! Сейчас мне не очень, но все, что ни делается, все к лучшему".

Что известно о Мише Лебиге

Родился в Хмельницкой области, а в ноябре 2023 года переехал в Киев. Лебига занимается блогерством и стримерством. Чаще всего ведет разговорные трансляции, смотрит и комментирует украинские шоу и интервью. Получил известность благодаря рекордным сборам на нужды ВСУ. Например, в июле прошлого года Миша за 8-часовой стрим собрал 8,35 млн гривень.

Напомним, ранее украинский певец Parfeniuk разошелся с невестой, которая недавно родила совместную дочь.

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