"Самая большая грудь": модель Мила Кузнецова хочет установить рекорд Украины

Модель пышных форм хочет установить рекорд.

Модель пышных форм Мила Кузнецова подала заявку на украинский рекорд самой большой груди.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

У девушки тринадцатый размер груди. Кузнецова считает, что это самый большой размер среди всех украинок. Представители Книги рекордов Гинесса проверят эту информацию, и если это действительно так, то девушка получит заветное звание.

Стоит отметить, что девушка часто принимает участие в конкурсах красоты и даже имеет титул "Мисс мира plus size".

Как сообщал УНИАН, украинка с тринадцатым размером груди дебютирует в ММА на глазах у легендарного Макгрегора.

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