Он расставил все точки над "і".

Вокруг Потапа и Насти Каменских давно ходят слухи. Поговаривают, что они уже давно развелись, а певица и вовсе уже живет с новым мужчиной в Испании. Потапу же приписывают роман с Анной Андрийчук, бывшей подругой Каменских и экс-женой Позитива.

В интервью российскому журналисту Юрию Дудю продюсер заявил, что во время войны личные отношения катализируются либо в одну сторону, либо в другую. То есть пары или расстаются, или их отношения становятся только крепче.

"У нас с Настей это произошло в позитивную сторону. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону. Так что у нас все в порядке", - сказал Потап.

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Он добавил, что и в 2022 году, когда слухи об разводе распространялись более активно, они были вместе и никак проблем у них не возникало.

"Я бы хотел еще четверых детей. Но тут уже такой вопрос. Не только ко мне, но и ко Вселенной. Она (Каменских, - УНИАН) тоже очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс", - добавил продюсер.

Стоит отметить, что ранее Каменских во время концерта заговорила о чувствах. Она сказала, что любовь оказалась ошибкой, однако развивать эту тему дальше не стала.

Напомним, Потап в интервью российскому журналисту рассказал, как выехал из Украины.

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