Николай Состин был барабанщиком нескольких групп.

На войне трагически погиб популярный музыкант из Харькова Николай Состин, более известный как Amorth. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на фронте.

Ужасное известие сообщил коллега артиста 4 ноября. Алексей Ковалев из коллектива "Заводь" отметил в своем Instagram, что на момент смерти Состину было 39 лет.

По его словам, о гибели музыканта ему рассказали лучшие друзья Николая. Именно они ездили на опознание тела Состина. Сейчас точная дата смерти неизвестна. Однако его собратья указывали, что неделю барабанщик находился на боевых позициях.

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"Неописуемая боль пронизывает наши сердца. Один из лучших ударников Украины, амбассадор кайфа на Земле, часть истории украинского блэкметалла и группы SOOM - Коля Amorth - на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, как бы там ни было. Вечная слава и вечная память", - написал Ковалев.

К слову, Состин играл на барабанах в составе сразу нескольких харьковских групп. В частности, Darklighter, "Заводь", Ungern и Soom. Музыкант мобилизовался в ряды ВСУ в августе этого года. Он прошел военную подготовку и после нескольких недель пребывания на фронте погиб, отметили его друзья. Артист служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск.

Напомним, ранее умер известный музыкальный продюсер альбомов Майкла Джексона. Куинси Джонса не стало на 92-м году жизни.

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