Актер не смог сдержать эмоций, рассказывая обо всех ужасах.

Голливудский актер Микки Рурк в эфире британского канала TalkTV рассказал обо всех ужасах войны в Украине и о том, что российские оккупанты устроили настоящий террор в нашей стране.

Он настолько начал переживать, что не смог сдержать слез. Он призвал президента России Владимира Путина немедленно остановить войну в Украине и геноцид украинского народа.

"Я бы хотел, чтобы какой-то колокольчик зазвонил в его голове или сердце, и он проснулся бы и просто прекратил все это д*рьмо... Я не понимаю, чего он хочет... Всего этого д*рьма не должно быть", - сказал актер.

Рурк добавил, что Путин и его прихвостни делают в Украине жуткие вещи. Но больше всего актера растрогало фото мужчины, который держал на руках котенка после того, как российская ракета убила его родных.

Также он вспомнил и о мужчине, который стоял возле братской могилы и искал своего брата.

"Я видел фото мужчины, который смотрел на братскую могилу... И поставил себя на его место... Он искал своего брата", - рассказал Рурк.

Напомним, ранее Микки Рурк завещал все свое имущество помощнику из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: