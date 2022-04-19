По словам Рурка, они дружат уже восемь лет.

Американский актер Микки Рурк, который ранее поддержал Украину в развязанной РФ войне, завещал все свое имущество своему помощнику из Украины.

В интервью Ксении Собчак Рурк отметил, что его помощник Дмитрий Корнейчук является для него очень близким человеком. Они вместе работают уже восемь лет, и без Димы он не представляет своей жизни. Поэтому актер и решил все завещать Дмитрию, родители которого к тому же остались в Украине.

"Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Когда умрет Дима, держать песиков будет он. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса. Верю в то, что смогу увидеть своего брата (на том свете, - УНИАН), обнять его", - сказал Микки.

ОтметиМ, до переезда в США Корнийчук работал на телевидении, в частности над проектами "Фабрика звезд" и "Танцы со звездами".

Напомним, ранее Микки Рурк жестко "прошелся" по США и НАТО из-за войны в Украине.

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