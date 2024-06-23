Он уже 4 года сидит в СИЗО.

Скандальному российскому актеру Михаилу Ефремову, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП, могут дать условно-досрочное освобождение при одном условии - он должен участвовать в так называемой СВО.

Такое заявление недавно сделала организация "Ветераны России". Они готовы поддержать мужчину в суде, но актер после своего освобождения должен отправиться на войну и убивать украинцев.

"Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учетом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно покаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь", - сказал один из представителей организации.

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Они должны направить официальное письмо в Белгородское СИЗО, в котором сидит Ефремов, а после этого суд будет решать будущее актера-убийцы. Однако попагандистские СМИ пишут, что путинисту Михаилу такое предложение понравится, ведь он является сторонником диктатора и его кровавой политики.

К слову, бывший адвокат Ефремова - Эльмар Пашаев - сейчас находится на так называемой СВО. Он сказал, что по состоянию здоровья актера вряд ли возьмут на передовую, но в пограничной зоне ему могут найти место.

Что известно о смертельном ДТП, которое совершил Ефремов

В 2020 году Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. В состоянии алкогольного опьянения он вылетел на встречную полосу на своем автомобиле и на полной скорости врезался в фургон. Мужчина, который был водителем грузовика, получил тяжелую травму, а позже скончался в больнице. Суд приговорил актера к 7,5 годам тюремного заключения.

Напомним, ранее скандальный Ефремов попросил "скостить" ему срок за поддержку убийств украинцев.

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