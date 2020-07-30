Виновника смертельного ДТП Ефремова оставили под арестом

Первое заседание по существу назначено на 5 августа.

Пресненский районный суд Москвы продлил до 22 января 2021 года срок домашнего ареста российскому актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.

Читайте такжеАдвокат раскрыл новые детали в деле ЕфремоваКак пишет «Сноб», суд также отказал Ефремову в двухчасовых прогулках.

Кроме того, он отклонил ходатайство о признании Ирины Стеховой – гражданской жены погибшего Сергея Захарова – потерпевшей в этом деле.

Первое заседание по существу назначено на 5 августа.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на Смоленской площади в Москве машина Ефремова выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого умер в больнице.

Установлено, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Под домашним арестов Ефремов находится с 9 июня, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram