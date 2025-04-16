Актриса Мэгги Уилер, сыгравшая в легендарном сериале Дженис, рассказала, что покойный "подал ей знак".

Американская актриса Мэгги Уилер рассказала о необычном инциденте, который произошел с ней после смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, которого не стало в 2023 году. Она заявила, что покойный "вышел на связь" с ней.

Многие люди верят, что смерть - это не конец. Они считают, что даже после ухода в мир иной покойные могут подавать знаки своим родным, друзьям из потустороннего мира. В этом убеждена Уилер, которая сыграла Дженис - возлюбленную Чендлера (Мэттью Перри).

Как пишет The News, артистка призналась, что новость о смерти коллеги стала настоящим ударом для нее. Как известно, причиной смерти актера стала передозировка наркотиками. Эта тема особенно болезненна для Мэгги, поскольку ее родной брат также умер из-за употребления запрещенных веществ.

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Она рассказала, что после смерти Перри, она долгое время не могла оправиться от случившегося. Звезда лежала в бассейне и размышляла над смертью друга и брата. Мысленно она попросила родного человека "присмотреть" за Мэттью в потустороннем мире. В этот момент, по ее словам, покойный артист якобы прилетел к ней и выглядел как птица.

"Над моей головой пролетели два ястреба... Один сделал круг, повернулся ко второму и вместе они пролетели мимо меня. Это был очень знаковый момент - если вы верите в такие вещи", - поделилась Уилер.

Она убеждена, что таким образом Мэттью "вышел на связь" и подал знак ей. Знаменитость не скрывает, что, несмотря на то, что знала о зависимости коллеги, его смерть стала для нее ударом и неожиданностью.

"Даже когда ты понимаешь, каким путем идет человек... Момент, когда узнаешь, что его больше нет, все равно становится неожиданностью", - добавила Мэгги.

К слову, актера нашли мертвым 28 октября 2023 года в джакузи его имения в Лос-Анджелесе. Знаменитости не стало на 54-м году жизни. Основной причиной смерти была названа передозировка кетамином. Много лет Мэттью боролся с наркотической зависимостью и депрессией. Артист даже лечился в реабилитационном центре, но не смог побороть зависимость.

Напомним, ранее звезда сериала "Друзья" раскрыл факт о съемках, который разобьет сердца фанатов. Актер рассказал, что во время съемок ситкома царила токсичная атмосфера. Стивен Парк сыграл роль Фила. Он столкнулся с расизмом и пренебрежительным отношением к себе.

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