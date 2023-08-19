Певица "прервала молчание" после того, как стало известно, что она отказалась выступать на фестивале в поддержку Украины.

Украинская певица София Ротару отреагировала на кровавый удар оккупантов по Чернигову. Россияне ударили ракетами по центру мирного города, они убили и ранили немало людей.

Певица, которая не дает интервью и не выступает на публичных мероприятиях после начала полномасштабной войны РФ против Украины, реагирует на вражеские удары довольно сдержанно. Так, она разместила в Stories жуткое фото с места "прилета".

Также она написала: "Чернигов. 19.08.2023", и оставила эмодзи в виде разбитого сердца. Впрочем, больше Ротару ничего не пишет и не публикует.

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Она и раньше реагировала на трагедии, которые устраивают оккупанты. Однако что это делает именно РФ, Ротару не пишет. Впрочем, в прошлых постах певица все же называла войну войной.

Эта реакция - первое появление Ротару в соцсетях после разгоревшегося вокруг нее скандала. На днях певица Лайма Вайкуле рассказала, что предлагала своей коллеге участие в фестивале в Юрмале, который она проводила в честь Украины. Впрочем, от такого предложения Ротару отказалась.

"Ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу каждый день. Мы говорили с ней. У нас довольно близкие отношения - я многое знаю о ней, а она обо мне", - сказала тогда Вайкуле.

Ракетный удар по Чернигову - что известно

19 августа оккупанты ударили по Чернигову ракетами. Россияне попали по центру города, где находилось немало людей. Сообщалось, что враг мог бить по мирному населению баллистическими ракетами.

В результате вражеской атаки уже погибли 7 человек. Среди них - 6-летний ребенок. Также известно о 42 пострадавших, среди травмированных немало детей.

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