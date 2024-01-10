Мерьем Узерли в очередной раз сделала отсылку к российской культуре.

Турецко-немецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли отпраздновала день рождения дочери в стиле российского мультика "Маша и медведь".

Пока российские оккупанты уничтожают украинские города и устраивают геноцид нашего народа, Мерьем решила покуражиться в образе Маши. Так же она нарядила и свою дочь, которой исполнилось всего три годика.

Кроме того, на фоне видны воздушные шарики с Машей и медведем, который постоянно страдал от маленькой проказницы.

Видео дня

Пользователи сети захейтили Узерли за такой поступок. В комментариях они написали:

"Вы вообще понимаете, что создатели этого мультфильма сегодня поддерживают убийства детей?"

"Фу, Россия - это убийца! Эти фотографии самое большое разочарование"

"Когда русская пропаганда засрала мозги"

"Кровавый ад. Выглядит абсолютно отвратительно после того, что Россия делает с Украиной, похищает детей и убивает мирных жителей"

Отметим, в марте 2022 года Мерьем Узерли снялась для обложки российского глянца. Хоть она открыто и не говорит о войне в Украине, и так понятно, что она поддерживает сторону Путина. Актриса неоднократно делала отсылки к русской культуре.

Напомним, ранее Мерьем Узерли показала, как выглядела 25 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: