Турецко-немецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли отпраздновала день рождения дочери в стиле российского мультика "Маша и медведь".
Пока российские оккупанты уничтожают украинские города и устраивают геноцид нашего народа, Мерьем решила покуражиться в образе Маши. Так же она нарядила и свою дочь, которой исполнилось всего три годика.
Кроме того, на фоне видны воздушные шарики с Машей и медведем, который постоянно страдал от маленькой проказницы.
Пользователи сети захейтили Узерли за такой поступок. В комментариях они написали:
- "Вы вообще понимаете, что создатели этого мультфильма сегодня поддерживают убийства детей?"
- "Фу, Россия - это убийца! Эти фотографии самое большое разочарование"
- "Когда русская пропаганда засрала мозги"
- "Кровавый ад. Выглядит абсолютно отвратительно после того, что Россия делает с Украиной, похищает детей и убивает мирных жителей"
Отметим, в марте 2022 года Мерьем Узерли снялась для обложки российского глянца. Хоть она открыто и не говорит о войне в Украине, и так понятно, что она поддерживает сторону Путина. Актриса неоднократно делала отсылки к русской культуре.
Напомним, ранее Мерьем Узерли показала, как выглядела 25 лет назад.