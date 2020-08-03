Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала, как выглядела 25 лет назад

Актриса очаровала поклонников архивным снимком.

Популярная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Роксоланы в сериале "Великолепній век", прибегла к воспоминаниям и пересмотрела архивные снимки.

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Так, знаменитость наткнулась на фото, сделанное в 1995 году. На фотографии 11-летняя Узерли проникновенно смотрит в объектив, демонстрируя свою юную красоту. Мерьем решила сравнить фотографию 25-летней давности с современной, а результатом поделилась с фанатами в Instagram.

В ответ восторженные фанаты актрисы отметили, что звезда совсем не изменилась. "Ты прекрасна", "Такая же красавица, как и раньше", "Роскошная", "Очень красивая", - написали поклонники актрисы.

Как сообщал УНИАН.Lite, раныше актриса Мерьем Узерли всполошила фанатов интригующим фото.

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