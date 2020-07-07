Мэрайя Кэри повалила бутылку, взяв высокую ноту (видео)
19:47, 07 июля 2020Звезды
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Артистка показала неудачный дубль с записи популярного флешмоба с бутылкой.
Мэрайя Кэри едва н разбила бутілку / Скриншот
Известная певица Мэрайя Кэри взяла настолько высокую ноту, что свалила со стола стеклянную бутылку.
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Ролик с забавным моментом она опубликовала на своей странице в Instagram.
На коротком видео показано, как Мэрайя берет очень высокую ноту, от чего стеклянная бутылка падает со стола.
По словам самой певицы - это один из дублей, которые были записаны в прошлом году.
Напомним, в 2019 году певица приняла участие в популярном флешмобе с бутылкой. Однако, вместо того, чтобы сбить крышку ногой, как это делают другие участники, исполнительница использовала свой голос. Певица взяла высокую ноту, и крышка сама взлетела из бутылки.
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