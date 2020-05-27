Мэрайя Кэри показала лицо без мейкапа (фото)
13:31, 27 мая 2020Звезды
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Артистка порадовала поклонников новым снимком.
Мэрайя Кэри и ее "карантинные приятели" / фото instagram.com/mariahcarey
Известная певица Мэрайя Кэри опубликовала фото, где она запечатлена с минимумом макияжа.
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Снимок она показала на своей странице в Instagram.
На фото Мэрайя позирует практически без мейкапа, а волосы собраны в пучок. Свой образ она дополнила крупными серьгами-кольцами. На руках Мэрайя держит двух милых песиков, у которых на шее повязаны такие же платки, как и у их хозяйки.
"Мои карантинные приятели", - подписала снимок певица.
Поклонники поспешили отметить цветущий вид своей любимицы: "Вау, ты выглядишь потрясающе", "королева естественной красоты", "Так мило", - написали фолловеры.
Как сообщал УНИАН, ранее другая известная певица Кристина Агилера сверкнула грудью.
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