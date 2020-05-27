Мэрайя Кэри показала лицо без мейкапа (фото)

Артистка порадовала поклонников новым снимком.

Известная певица Мэрайя Кэри опубликовала фото, где она запечатлена с минимумом макияжа.

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Снимок она показала на своей странице в Instagram.

На фото Мэрайя позирует практически без мейкапа, а волосы собраны в пучок. Свой образ она дополнила крупными серьгами-кольцами. На руках Мэрайя держит двух милых песиков, у которых на шее повязаны такие же платки, как и у их хозяйки.

"Мои карантинные приятели", - подписала снимок певица.

Поклонники поспешили отметить цветущий вид своей любимицы: "Вау, ты выглядишь потрясающе", "королева естественной красоты", "Так мило", - написали фолловеры.

Как сообщал УНИАН, ранее другая известная певица Кристина Агилера сверкнула грудью.

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