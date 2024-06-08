Он решил не игнорировать приглашение.

Украинский певец Павел Зибров рассказал, как недавно ходил в ТЦК.

Оказалось, что 66-летнему артисту пришло приглашение по обновлению данных. И хоть для него это стало полной неожиданностью, ведь он не является мужчиной призывного возраста, Зибров все же пошел для уточнения ситуации.

"Меня вызвали в ТЦК, чтобы уточнить данные. Говорят: "Еще подпадаете под тот возраст, что надо отметиться", - сказал певец в программе "Ранок у великому місті".

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Но Павел Николаевич решил оригинальным способом прийти на встречу к представителям территориального центра комплектования. Для этого он взял с собой целый оркестр.

"Я беру банду с духовыми инструментами, 40 человек военных, и мы под "Крещатик" идем под ТЦК уточнять данные. Подошли, а там все разбежались. Говорю: "Старший лейтенант Зибров прибыл". Мне сказали, что я годен. Да и украинские девушки во время гастролей сказали: "Годный вы, Павел Николаевич, годный еще", - рассказал Зибров, ведь именно в тот день он снимал новый клип на Крещатике.

Напомним, недавно певец Владимир Дантес рассказал о своем визите в ТЦК. Несмотря на большую очередь, ему все же удалось обновить свои данные.

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