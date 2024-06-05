Артист ответил, удалось ли ему обновить данные.

Известный украинский певец Владимир Дантес решил пойти в столичный военкомат, чтобы обновить свои учетные данные. Сегодня, 5 июня, артист посетил ТЦК и ответил, удалось ли ему сделать задуманное.

В своем Instagram исполнитель поделился, что у дверей военкомата его ждала большая очередь. Он опубликовал фотографию, на которой он ждет своей очереди. По словам Дантеса, он просидел под ТЦК восемь часов. И все же ему удалось воплотить запланированное и он обновил свои данные.

"Сначала здесь 8 часов. Теперь новый квест", - написал под фото Владимир.

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Затем певец показал справку о прохождении военно-врачебной комиссии. Артист обязан пройти медицинский осмотр до 14 июня, однако планирует справиться быстрее и поэтому уже начал наведываться к врачам.

Дантес поделился, что проходил осмотр у отоларинголога, который обследовал и известного исполнителя WELLBOY.

К слову, на днях в ТЦК ходил и ведущий Анатолий Анатолич. Знаменитость уже в пятый раз пытался обновить свои данные в военкомате. Однако каждый раз на пути у него были большие очереди. Следовательно, последний его опыт снова оказался неудачным.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал о своем эмоциональном состоянии. Он отметил, что чувствует себя отстраненным.

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