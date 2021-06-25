Хайек объяснила, что на постепенное увеличение груди повлияли естественные процессы, такие как беременность, менопауза и периоды набора веса.

Американская актриса Сальма Хайек в ходе шоу Red Table Talk рассказала об особенностях своей груди.

На шоу 54-летняя знаменитость заявила, что ее грудь настоящая. В то же время она понимает поклонников, которые подозревают ее в обращении к пластическим хирургам.

«Многие говорили, что я сделала операцию по увеличению груди. Я их не виню! Мой бюст и вправду был гораздо меньше! Как и все мое тело», - призналась она.

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Хайек объяснила, что на постепенное увеличение груди повлияли естественные процессы, такие как беременность, менопауза и периоды набора веса.

«У некоторых женщин она становится меньше… Я просто случайно оказалась одной из тех, чья грудь увеличивалась по любому поводу. Например, когда я поправилась, забеременела, или когда оказалась в периоде менопаузы. Я сменила много размеров, моя спина действительно страдала от этого. Мало людей говорят о проблемах жизни с большой грудью», - поделилась актриса.

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Автор: УНИАН