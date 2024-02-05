Певец заговорил о фальсификации голосов.

Певец Melovin занял третье место на Нацотборе на Евровидение-2024. Члены жюри и зрители были единогласными и поставили ему по 9 баллов. В сумме он набрал 18 баллов, уступив лидерство Alyona Alyona и Jerry Heil, которые стали представителями Украины на самом масштабном песенном конкурсе.

Однако Melovin не согласен с результатами голосования. Оно вызвало у артиста много вопросов.

""Упала" "Дия" – это невозможно, ведь туда чуть ли не каждый день пытаются пробраться хакеры оккупанта, и зря. Разрыв между 1 и 2 местом в 600 000 – вопрос. А еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили самыми высокими баллами?" - отметил Melovin.

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Также он намекнул на то, что Alyona Alyona и Jerry Heil заплатили немало денег за победу на Нацотборе.

После таких высказываний артист столкнулся с хейтом в сети. Его обвинили в том, что он строит из себя жертву и не умеет проигрывать.

"Искренне желаю победителям достойно представить нашу страну на европейской сцене. Разорвать и завоевать слушателя! Потому что, как я и говорил в каждом интервью, их песня - это раз**б! И я слушал ее на повторе! Поэтому уважаемые комментаторы, ваши попытки надеть на меня рубашку жертвы, не умеющей проигрывать, выглядят довольно странно. У меня есть зерно сомнения относительно голосования, но никак не по поводу наших победительниц", - добавил певец.

Напомним, ранее медиаэксперт ответил, победят ли Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024.

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