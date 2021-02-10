В честь 95-летия королевы Елизаветы II этим летом планируют организовать масштабный парад в Лондоне.

В этом году у членов королевской семьи сразу два праздника – юбилей королевы и 100-летие принца Филиппа, ее супруга. Планируется, что все члены королевской семьи соберутся на параде. Также планировалось присутствие герцога и герцогини Сассекских вместе с двухлетним сыном Арчи.

Читайте такжеФанаты заподозрили Меган Маркл в беременностиОднако, в СМИ появилась информация, что Меган Маркл не поедет вместе с Гарри в Британию. Как пишет издание Daily Mail, автор книги "В поисках свободы" Омид Скоби утверждает, что Меган не полетит вместе с Гарри поздравить королеву и ее мужа с их юбилеями. По его мнению, герцогиня предпочтет остаться в США с сыном Арчи.

Скоби сказал, что текущие планы поездок "под вопросом" из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, поэтому принцу будет легче совершить поездку в одиночку.

Королевский эксперт объяснил журналу Ok! это так: "Меган не хотела бы быть вдали от Арчи, и было бы очень сложно взять с собой маленького ребенка в путешествиях со всеми ограничениями, которые потенциально могут возникнуть".

Он также добавил, что герцогиня, скорее всего, поздравит королеву Елизавету II через Zoom и отправит ей подарок и цветы. А также попросит своего сына Арчи помочь ей с открыткой.

Еще один королевский эксперт Найджел Коутрон, автор книги "Принц Эндрю", сказал FEMAIL, что решение не ездить в Великобританию будет "пренебрежением" со стороны герцогини и поставит под вопрос их летние каникулы в загородной резиденции королевы.

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Автор: УНИАН