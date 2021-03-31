Меган Маркл и принц Гарри ожидают рождения второго ребеночка. Уже известно, что у пары родится дочь. В этот раз Меган хочет родить в своем особняке Монтесито в Калифорнии.
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Об этом сообщает popcornnews.
"План Меган состоял в том, чтобы родить Арчи в домашней обстановке, но вы знаете, что бывает с самыми продуманными планами. В конце концов врачи посоветовали ей отправиться в больницу, и все, что ее интересовало — это благополучные роды Арчи. Но у нее красивый дом в Калифорнии, это прекрасное место, чтобы родить девочку", — рассказал источник.
Напомним, что у пары уже есть сын Арчи. Малыш родился в больнице, несмотря на то, что Меган хотела рожать его дома.
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