Телеведущий рассказал, что позволяет ему не идти на фронт.

Украинский телеведущий Григорий Решетник поехал с семьей в отпуск и нарвался на хейт.

Сначала мужчина показал фото с чемоданами на вокзале. Он отметил, что очень трудно собираться большой семьей и всех организовать.

"Когда я собираюсь куда-то сам, то привык все вовремя спланировать, собраться, рассчитать время и заблаговременно приехать. Но, когда мы собираемся с семьей - это просто апокалипсис. Мало того, что перепутали время выезда, так еще в последний момент пришлось дособирать вещи, паковать медикаменты, еду. Словом, вы представляете мое состояние, когда 40 минут до отправления поезда, а мы еще дома", - написал Решетник.

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Однако некоторые подписчиков возмутило поведение ведущего. В частности, они написали, что несправедливо одним во время войны идти воевать, а другим - иметь бронь и ездить на отдых.

Однако сам Решетник уже отреагировал на такие комментарии и ответил так:

"Я понимаю и осознаю всю актуальность этого вопроса... Скажу следующее: круто жить по закону и всегда придерживаться его - это и есть ответственность. Круто рожать детей по любви и желанию, еще до того, как это давало какие-то преимущества. Круто всегда жить и оставаться в Украине - верить в нее и ее людей. Круто работать и исправно платить налоги, поддерживая экономику. Круто помогать тем, кто защищает нас и благодарить ежедневно не только словом. Круто быть честным и порядочным - в этом сила и счастье".

К слову, в январе Григория Решетника на вокзале в Одессе остановили ТЦК. Тогда у 40-летнего телеведущего проверили документы, а потом отпустили и пожелали хорошего дня.

Напомним, недавно телеведущий Григорий Герман рассказал, есть ли у него бронь от мобилизации.

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