Певица рассказала, как объясняет мужу, когда ей чего-то не хватает в отношениях.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о сложном периоде в отношениях с мужем - артистом Арсеном Мирзояном. Дочь легендарной исполнительницы Нины Матвиенко призналась, что они были с любимым на грани разрыва, но смогли пройти это испытание на прочность брака вместе.

Мирзоян и Матвиенко состоят в отношениях уже 10 лет, из которых 7 - в браке. Влюбленные счастливы вместе и активно транслируют свои чувства друг к другу в своих соцсетях, однако так было не всегда. Артистам немало раз приписывали развод и отношения с другими, но они опровергали эту информацию. Оказалось, что сложные периоды все же были у супругов.

По словам Тони, они действительно расходились с мужем, но, когда именно это было, не стала рассказывать. Она отметила, что несмотря на это, всегда боролась за отношения с певцом. Женщина не стесняется говорить с Арсеном о своих чувствах и, что ее не устраивает в браке. А Мирзоян, как говорит Матвиенко, слышит ее и также пытается сохранить отношения.

"У нас с Арсеном было всякое. Мы и расходились. Ну как? Был такой момент - не то, чтобы мы отдельно жили. На грани. Я, пожалуй, говорю, что "я хочу так, мне этого не хватает, я хочу быть женщиной, я хочу внимания, если ты мне не даешь, тогда зачем ты со мной?" То есть я борюсь за внимание к себе и за наши отношения", - говорит Тоня Матвиенко.

Пара, чтобы не терять интерес и страсть друг к другу, пытается проводить время только вдвоем и устраивать себе романтические поездки. В частности, знаменитость отметила, что в их жизни был далеко не один медовый месяц. Супруги пытаются повторять его регулярно.

Отметим, что Матвиенко вышла замуж за Мирзояна в 2017 году. Звезды воспитывают 7-летнюю дочь Нину. До этого певица была в отношениях с другим мужчиной 10 лет. От него она родила дочь Ульяну, которой сейчас уже 25 лет.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, чем занимается Ульяна и почему она живет отдельно. Певица ответила, какие у нее отношения с бойфрендом дочери.

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