Певица ответила, какие у нее отношения с бойфрендом дочери.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о своей старшей дочери - 25-летней Ульяне. Знаменитость ответила, чем занимается девушка и почему она не хочет жить вместе со звездной мамой.

Исполнительница рассекретила, что Ульяна решила не идти по ее стопам и она не занимается музыкой. У девушки лежит душа к кино. Сейчас Ульяна работает помощником режиссера на съемочной площадке.

У Матвиенко достаточно близкие отношения с дочерью. Именно она, говорит Тоня, больше всего поддерживала ее после смерти матери в 2023 году - легендарной певицы Нины Матвиенко. Однако родные не общаются и не видятся каждый день, они поддерживают связь 2-3 раза в неделю из-за загруженности графиков у обоих.

Также звезда добавила, что Ульяна живет отдельно со своим бойфрендом. Они снимают квартиру. Матвиенко не скрывает, что хотела бы, чтобы девушка жила с ней, но понимает, что у нее своя взрослая жизнь. У Тони прекрасные отношения с избранником дочери, он ей нравится. Более того, они даже вместе ездили на отдых в Карпаты.

"Раз в три дня (звоню - УНИАН), потому что она работает. Она живет с парнем, у нее взрослая жизнь. Уже отдыхали в Яремче в этом году. У меня был бартер, поэтому побаловала его (бойфренда дочери - УНИАН). Она не хочет (жить вместе - УНИАН). Я нормально это воспринимаю, но она знает, что для нее всегда дом открыт", - поделилась знаменитость.

Отметим, что исполнительница родила Ульяну, когда ей было 17 лет. С первым мужем Тоня была в отношениях 10 лет. У пары начался кризис и они развелись. В 2017 году Матвиенко вышла замуж за певца Арсена Мирзояна. Сейчас артистка с мужем воспитывает общую дочь Нину.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко показала, где отдыхает с мужем и дочкой.

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